Введение туристического налога в Свердловской области отложат

— передаёт слова Тукановой ОТВ.

«Введение туристического налога пока является преждевременным. Механизм этот новый, это не то, что было в курортах, так называемый курортный сбор, который взимался в Сочи. Практика применения туристического налога ещё не ясна, даже на примере регионов массового туризма. Поэтому мы решили немножко переждать, посмотреть, как это будет внедряться в других регионах»,