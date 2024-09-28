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Введение туристического налога в Свердловской области отложат
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Введение туристического налога в Свердловской области отложат — об этом накануне, во Всемирный день туризма заявила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.
Вводить туристический налог субъектам РФ дали право с 1 января 2025 года, после принятия Госдумой соответствующего закона.
До конца этого года в четырёх регионах России — Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и Санкт-Петербурге — с туристов взимается предшественник туристического налога – «курортный сбор». В отличие от этого сбора, новый налог будет администрироваться иным образом – его будут взимать не отдельным платежом, а включать в стоимость проживания в гостиницах и хостелах сразу.
«Введение туристического налога пока является преждевременным. Механизм этот новый, это не то, что было в курортах, так называемый курортный сбор, который взимался в Сочи. Практика применения туристического налога ещё не ясна, даже на примере регионов массового туризма. Поэтому мы решили немножко переждать, посмотреть, как это будет внедряться в других регионах»,
— передаёт слова Тукановой ОТВ.
Вводить туристический налог субъектам РФ дали право с 1 января 2025 года, после принятия Госдумой соответствующего закона.
До конца этого года в четырёх регионах России — Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и Санкт-Петербурге — с туристов взимается предшественник туристического налога – «курортный сбор». В отличие от этого сбора, новый налог будет администрироваться иным образом – его будут взимать не отдельным платежом, а включать в стоимость проживания в гостиницах и хостелах сразу.
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