Три машины закупорили движение на выезде из Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Серьёзная дорожная автоавария произошла в Екатеринбурге этим вечером. Столкнулись сразу три машины, что создало «пробку» на проспекте Космонавтов.Подробности ДТП на проспекте Космонавтов к данном часу ещё не обнародованы. Известно только, что ближе к окраине города столкнулись три легковых автомобиля. При этом разбитые машины развернуло на проезжей части таким образом, что они почти полностью перегородили проезд для остальных участников движения. Движение сохраняется только на части одной из дорожных полос, в сторону Верхней Пышмы.Автомобилистам приходится искать альтернативные маршруты, самым удобным из которых стала загородная дорога «Екатеринбург-Серов».Госавтоинспекция безопасности дорожного движения Екатеринбурга не делится информацией ни о марках автомобилей, ни о возможных пострадавших в ДТП. «На месте происшествия работают экстренные службы, движение транспорта в сторону Верхней Пышмы временно ограничено, инспекторы ДПС регулируют поток», — это единственный обнародованный комментарий от ГИБДД.