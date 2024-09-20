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Уральская транспортная прокуратура возбудила дело об «обмане потребителей» из-за нехватившего в самолёте места
Фото: Владислав Постников
Уральская транспортная прокуратура возбудила административное дело об «обмане потребителей» из-за того, что пассажиру рейса «Сочи – Екатеринбург» не хватило места в самолёте.
Как сообщили в официальном телеграм-канале ведомства в августе «Уральские авиалинии» отказали пассажиру из-за того, что на него не осталось места после замены судна. В Сочи пассажир, конечно, не остался. Авиакомпания отправила его в Екатеринбург следующим же рейсом.
Как сообщили в официальном телеграм-канале ведомства в августе «Уральские авиалинии» отказали пассажиру из-за того, что на него не осталось места после замены судна. В Сочи пассажир, конечно, не остался. Авиакомпания отправила его в Екатеринбург следующим же рейсом.
«По данному факту транспортным прокурором руководителю авиакомпании внесено представление, в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.7 КоАП РФ – "обман потребителей"»,
– заявили в прокуратуре.
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