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Выходные в Свердловской области обещают быть ветреными
Фото: Ольга Кольтенберг
В грядущие выходные в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду в субботу, и – до 18 метров в секунду в воскресенье с кратковременным дождём на севере региона.
В субботу, 28 сентября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +4…+9°C, днём +14…+19°C. Ветер 4-9 м/сек, днём местами порывы 15-17 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +7…+9°C, днём +17…+19°C. Ветер 4-9 м/сек.
В воскресенье, 29 сентября, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков, на севере местами кратковременный дождь. Ночью +8…+13, днём +15…+20°C. Ветер 4-9 м/сек, порывы до 18 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +11…+13°C, днём +17…+19°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 28 сентября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +4…+9°C, днём +14…+19°C. Ветер 4-9 м/сек, днём местами порывы 15-17 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +7…+9°C, днём +17…+19°C. Ветер 4-9 м/сек.
В воскресенье, 29 сентября, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков, на севере местами кратковременный дождь. Ночью +8…+13, днём +15…+20°C. Ветер 4-9 м/сек, порывы до 18 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +11…+13°C, днём +17…+19°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
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