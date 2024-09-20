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Четыре топ-менеджера Авито вошли в число лучших управленцев России
Сразу четыре топ-менеджера Авито стали лидерами в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров». В этом году известный рейтинг Ассоциации менеджеров и ИД «КоммерсантЪ» составлен в 25-й раз.
Рейтинг составляется с 2001 года, а его уникальная методология описана на сайте рейтинга – «лучшие выбирают лучших», то есть успехи оцениваются в ходе экспертного голосования топ-менеджеров, а целью проекта является выявление самых эффективных менеджеров, основанное на оценках самих представителей профессионального сообщества.
Рейтинг составляется с 2001 года, а его уникальная методология описана на сайте рейтинга – «лучшие выбирают лучших», то есть успехи оцениваются в ходе экспертного голосования топ-менеджеров, а целью проекта является выявление самых эффективных менеджеров, основанное на оценках самих представителей профессионального сообщества.
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