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Летнее столкновение катера с лодкой на реке Исеть рассмотрят в суде
Фото: Уральская транспортная прокуратура
Прошло уже больше трёх месяцев с того злополучного дня, когда на реке Исеть прогулочный катер столкнулся с лодкой, но об этом инциденте не забывается, в том числе — прокурорами. После изучения всех обстоятельств того происшествия, в котором пострадали две женщины, рулевого катера отдали под суд.
Об этом сообщили сегодня из Уральской транспортной прокуратуры: материалы дела все собраны, утверждено обвинительное заключение. Все необходимые документы отправлены мировому судье судебного участка №2 Верх-Исетского района Екатеринбурга. Вот только дата начала судебного разбирательства пока не назначена.
Судить сорокалетнего екатеринбуржца будут по уголовной статье с формулировкой «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Руководствуясь уголовным кодексом, судья вправе приготовить обвиняемого к реальному сроку лишения свободы до четырёх лет, хотя и есть вариант наказания принудительными работами.
Напомним, инцидент на Исети произошёл 12 июня текущего года. При столкновении с катером пострадали две женщины, плывшие в лодке. Одной из них причинён тяжкий вред здоровью.
Об этом сообщили сегодня из Уральской транспортной прокуратуры: материалы дела все собраны, утверждено обвинительное заключение. Все необходимые документы отправлены мировому судье судебного участка №2 Верх-Исетского района Екатеринбурга. Вот только дата начала судебного разбирательства пока не назначена.
Судить сорокалетнего екатеринбуржца будут по уголовной статье с формулировкой «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Руководствуясь уголовным кодексом, судья вправе приготовить обвиняемого к реальному сроку лишения свободы до четырёх лет, хотя и есть вариант наказания принудительными работами.
Напомним, инцидент на Исети произошёл 12 июня текущего года. При столкновении с катером пострадали две женщины, плывшие в лодке. Одной из них причинён тяжкий вред здоровью.
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