Работник почты из Асбеста добился премии в суде

«Выяснилось, что автомобили транспортного участка Асбеста находятся в двух гаражных боксах на расстоянии примерно 3,5 километров друг от друга. И зачастую транспорт из них выезжает на линию одновременно. Ответчик изначально не урегулировал вопрос, как истец должен осуществлять свои обязанности, физически находясь в двух разных местах в одно время. Это не прописано ни в должностной инструкции контролера, ни в иных нормативных актах», — поясняет на первый взгляд странное решение Свердловский областной суд.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского облсуда утвердила решение асбестового суда о выплате в полном размере премии работнику почты из Асбеста. Того работодатели урезали в премиальных за прогул.Как разъясняет пресс-служба Свердловского областного суда, в прошлом году одного из контролёров технического состояния автотранспорта в АО «Почта России» города Асбеста уличили в отсутствии на работе. Более того, он, по сути, совершил служебный подлог, заранее подписав путевые листы водителям. За это работника «наградили» выговором и весьма ощутимым урезанием премии.Иск рассматривал Асбестовый городской суд. И пришёл к неожиданному решению: «прогульщику» почта должна выплатить недоначисленную премию в размере 2 213 рублей, доплатить за совмещение 21 712 рублей, компенсировать за задержку выплаты (6 243 рубля) и за моральный вред (25 тысяч рублей). Почте было также «рекомендовано» аннулировать вынесенный мужчине выговор.Всё дело в том, что в ходе процесса обнаружились немаловажные детали:Акционерное общество пыталось отбиться от выплат апелляционной жалобой. Не получилось.