Екатеринбуржцы могут узнать, что мотивирует их на работе с помощью нового онлайн-теста

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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На платформе Авито Работа запустили интерактивный тест, который помогает пользователям понять, какие факторы делают для них работу идеальной. Авито сообщает, что этот тест может быть полезен как для тех, кто только ищет работу, так и для уже трудоустроенных людей, которые хотят лучше разобраться в своих карьерных приоритетах.По данным опроса Авито Работы, проведённого летом 2024 года, 71% екатеринбуржцев уже проходили подобные карьерные тестирования или участвовали в профориентационных мероприятиях. При этом 91% опрошенных считают такие инструменты полезными для принятия решений при выборе профессии. Новый онлайн-тест от Авито Работы использует эту тенденцию и помогает участникам определить свои главные ценности и предпочтения в работе.Процесс тестирования прост: пользователь выбирает желаемую профессию, а затем получает профессиональный профиль с ключевыми ценностями и приоритетами. Результаты представлены в виде тегов, каждое из которых сопровождается пояснением, чтобы помочь лучше понять, какие аспекты важны для карьеры. На основе этих данных система автоматически предлагает подборку вакансий, максимально соответствующих профилю участника, что делает поиск работы ещё более точным и быстрым.Дополнительно каждый, кто прошёл тест, получает шанс выиграть ценные призы от Авито Работы: фитнес-браслет, портативная колонка, планшет и других гаджетов.