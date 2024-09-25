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Екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков надеется выйти на свободу в конце следующего года
Фото: Вечерние ведомости
Пиарщик Ярослав Ширшиков надеется выйти на свободу в конце следующего года. Об этом он написал в письме из камышловского СИЗО-4, где он находится в ожидании вступления в силу приговора по его делу.
В этом же письме Ширшиков объяснил, почему не стал подавать апелляцию на свой приговор. «Я согласился с этим сроком по целому ряду причин. Центральной из которых явилось нежелание покидать Родину даже под угрозой тюремного заключения», — написал он.
Напомним, приговор Ярославу Ширшикову по делу об оправдании терроризма в виде двух лет колонии общего режима обжаловала прокуратура — гособвинение требует шесть лет колонии. Рассмотрение прокурорского представления в апелляционном военном суде назначено на 17 октября.
2 года и 6 лет — это огромная разница. Это принципиальная разница. Если я выйду на свободу в последних числах следующего года, я даже к ряду своих проектов смогу вернуться, частично сохранить круг общения и, вообще, быстро влиться обратно в стремительную реку вашего свободного мира. А через 6 лет мало того я выйду совсем другой, но и ваш мир станет совсем другим
— пишет пиарщик в письме
В этом же письме Ширшиков объяснил, почему не стал подавать апелляцию на свой приговор. «Я согласился с этим сроком по целому ряду причин. Центральной из которых явилось нежелание покидать Родину даже под угрозой тюремного заключения», — написал он.
Напомним, приговор Ярославу Ширшикову по делу об оправдании терроризма в виде двух лет колонии общего режима обжаловала прокуратура — гособвинение требует шесть лет колонии. Рассмотрение прокурорского представления в апелляционном военном суде назначено на 17 октября.
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