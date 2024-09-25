Екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков надеется выйти на свободу в конце следующего года

— пишет пиарщик в письме

2 года и 6 лет — это огромная разница. Это принципиальная разница. Если я выйду на свободу в последних числах следующего года, я даже к ряду своих проектов смогу вернуться, частично сохранить круг общения и, вообще, быстро влиться обратно в стремительную реку вашего свободного мира. А через 6 лет мало того я выйду совсем другой, но и ваш мир станет совсем другим