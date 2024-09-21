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Полиция запретила проводить ставший уже традиционным забег «Пивная миля» в Екатеринбурге
Иллюстрация: Юлия Медведева
В Екатеринбурге отменили забег «Пивная миля», который планировали провести в субботу, 28 сентября, на стадион «Локомотив». В полицию эту затею не оценили.
Пивной забег отменили из-за статьи 20.20 КоАП РФ, которая запрещает распитие алкоголя на стадионах.
Организаторы пообещали вернуть всем деньги за участие.
Ежегодно такой забег проводят по всему миру. В уральской столице она проводилась с 2019 по 2023 год. Согласно правилам «Пивной мили», участники должны пробежать четыре круга, выпивая перед каждым банку или кружку пива. Пенный напиток при этом нужно стараться не разлить на беговую дорожку.
«Нам очень жаль, но мы вынуждены отменить "Пивную милю" - 2024. Она не состоится в озвученное ранее время на стадионе "Локомотив". Это требования законодательства»,
– написали в телеграм-канале мероприятия (сейчас телеграм-канал уже удалён из открытого доступа).
Пивной забег отменили из-за статьи 20.20 КоАП РФ, которая запрещает распитие алкоголя на стадионах.
Организаторы пообещали вернуть всем деньги за участие.
Ежегодно такой забег проводят по всему миру. В уральской столице она проводилась с 2019 по 2023 год. Согласно правилам «Пивной мили», участники должны пробежать четыре круга, выпивая перед каждым банку или кружку пива. Пенный напиток при этом нужно стараться не разлить на беговую дорожку.
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