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Жителей Свердловской области предупредили о грязном воздухе до 30 сентября

17.09 Пятница, 27 сентября 2024
Фото: Андрей Гоголев
В Свердловской области объявили предупреждение о загрязнении воздуха, которое, по прогнозам синоптиков, продлится до 30 сентября.

«С 26 сентября до 30 сентября на территории региона ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», – говорится на сайте Уральского гидрометцентра.

Объявлен НМУ первой степени опасности.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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14:09 Свердловские власти планируют ограничить круглосуточную продажу алкоголя в спальных районах
13:37 Уральская транспортная прокуратура возбудила дело об «обмане потребителей» из-за нехватившего в самолёте места
13:23 Почти два года проведёт в колонии ударивший полицейского житель Ивделя
12:55 В ДТП на Дублёре Сибирского тракта пострадали два ребёнка
11:55 В Нижнетуринском районе школьник едва не погиб в пожаре из-за фонарика
11:37 Александра Наумова, опекуна убитого Далера Бобиева, приговорили к пяти годам колонии
11:14 За смерть родителя отправили в колонию жителя Качканара
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09:16 В уральской столице две 16-летние девушки отравились лекарствами
22:45 Выносивший Эвану Гершковичу приговор судья заявил, что «на 200% уверен», что журналист был шпионом и работал на ЦРУ
21:36 Работники прокуратуры сделали Екатеринбург чуточку зеленее
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