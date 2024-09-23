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Жителей Свердловской области предупредили о грязном воздухе до 30 сентября
Фото: Андрей Гоголев
В Свердловской области объявили предупреждение о загрязнении воздуха, которое, по прогнозам синоптиков, продлится до 30 сентября.
«С 26 сентября до 30 сентября на территории региона ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», – говорится на сайте Уральского гидрометцентра.
Объявлен НМУ первой степени опасности.
«С 26 сентября до 30 сентября на территории региона ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», – говорится на сайте Уральского гидрометцентра.
Объявлен НМУ первой степени опасности.
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