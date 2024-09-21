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Выдающийся цивилист Сергей Кудреватых скончался в Екатеринбурге
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге ушёл из жизни юрист Сергей Александрович Кудреватых – цивилист, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Уральского государственного юридического университета. Об этом Вечерним ведомостям сообщили близкие учёного.
Сергею Кудреватых было 62 года, его научно-педагогический стаж – 37 лет, сообщается на сайте УрГЮУ. Является автором ряда научных статей в области гражданского права, в частности, касающихся государственного регулирования туристской деятельности в России.
Прощание с Сергеем Кудреватых состоится завтра, 28 сентября. Редакция Вечерних ведомостей выражает соболезнования родным и близким умершего.
«Очень харизматичный человек, научный руководитель многих цивилистов. Очень грустно на душе»,
— передаёт свои чувства один из выпускников Сергея Кудреватых
— передаёт свои чувства один из выпускников Сергея Кудреватых
Сергею Кудреватых было 62 года, его научно-педагогический стаж – 37 лет, сообщается на сайте УрГЮУ. Является автором ряда научных статей в области гражданского права, в частности, касающихся государственного регулирования туристской деятельности в России.
С.А. Кудреватых. Фото: УрГЮУ
Прощание с Сергеем Кудреватых состоится завтра, 28 сентября. Редакция Вечерних ведомостей выражает соболезнования родным и близким умершего.
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