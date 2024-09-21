Выдающийся цивилист Сергей Кудреватых скончался в Екатеринбурге

«Очень харизматичный человек, научный руководитель многих цивилистов. Очень грустно на душе»,

— передаёт свои чувства один из выпускников Сергея Кудреватых

С.А. Кудреватых. Фото: УрГЮУ

Владислав Постников © Вечерние ведомости

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