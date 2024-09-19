В Екатеринбурге пройдёт Неделя глухих

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Со 2 по 6 октября в Ельцин Центре в Екатеринбурге состоится Неделя глухих — серия мероприятий, приуроченных к Международному дню глухих.Организаторы позиционируют мероприятия как способ привлечь внимание к культуре глухих и её взаимовлиянию с миром слышащих. В программе — экскурсии, лекции и паблик-токи, которые помогут лучше понять особенности жизни и искусства глухих.Неделя стартует 2 октября с инклюзивной экскурсии по выставке «НИИ Филаретова. Екатеринбург». Экскурсанты, в том числе с переводом на русский жестовый язык, исследуют тему визуальной парейдолии — явления, при котором человек видит образы в случайных пятнах и объектах. Посетители смогут поделиться своими наблюдениями и рефлексией, создав общее пространство для культурного диалога.О всех мероприятиях, которые пройдут в течение недели, можно узнать на сайте Ельцин Центра.