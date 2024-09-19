В Екатеринбурге подвели итоги летних каникул

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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За лето в лагерях и санаториях Свердловской области побывали почти 70 тысяч юных екатеринбуржцев. Эта цифра была озвучена сегодня, 27 сентября, на заседании межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей.В заседании под руководством заместителя мэра Константина Шевченко приняли участие председатели районных оздоровительных комиссий, представители Администрации Екатеринбурга, Роспотребнадзора, руководители детских оздоровительных лагерей, — рассказывает официальный городской портал. И приводит другие цифры, прозвучавшие в ходе мероприятия.В 2024 году для несовершеннолетних екатеринбуржцев работало 17 загородных лагерей. В них за три месяца успели отдохнуть 28 707 ребят, что почти на три с половиной тысячи больше, чем в прошлом году. В черте уральской столицы работали 169 городских лагерей. В них отдохнуло 32 000 детей, что почти на тысячу больше, чем в 2023 году.К слову, летние лагеря работают теперь не только летом. Некоторые из них — «Юность» и «Уральские зори» — открылись ещё весной, обслужив 415 детей. Эти же лагеря, плюс лагерь «Космос» продолжат принимать отдыхающих и осенью. Планируется, что в них отдохнёт ещё не менее тысячи детей. Кроме того, в осенние каникулы в Екатеринбурге откроется 44 лагеря с дневным пребыванием, которые готовы принять две с половиной тысячи школьников.