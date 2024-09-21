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Свердловские власти планируют ограничить круглосуточную продажу алкоголя в спальных районах
Фото: Владислав Постников
Свердловские власти планируют ограничить работу круглосуточных заведений, которые с 08.00 до 23.00 работают как обычные магазины, а после – как объекты общественного питание, что позволяет им в любое время продавать алкогольные напитки.
Такие меры хотят принять в отношении лишь тех заведений, которые находятся в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, из-за того, что их постояльцы часто наводят суету.
Данный законопроект уже утвердили на заседании областного кабинета министров. Далее его должны будут рассмотреть в законодательном собрании региона. Если этот закон примут, он начнёт действовать уже с 1 марта 2025 года.
Всего в Свердловской области насчитывается 958 торговых объектов и 172 объекта общественного питания по розничной продаже слабоалкогольных напитков. За два года от местных жителей поступило порядка 400 жалоб на шум под концами из-за подобных заведений.
Такие меры хотят принять в отношении лишь тех заведений, которые находятся в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, из-за того, что их постояльцы часто наводят суету.
«Реализация инициативы повысит уровень защиты прав жителей региона на тишину, покой и безопасность в вечернее и ночное время, а также позволит сократить число торговых объектов, осуществляющих незаконную розничную продажу алкоголя. При этом в ресторанах, барах или кафе, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, по-прежнему можно будет заказать алкоголь круглосуточно, но не навынос»,
– объяснили в региональном департаменте информационной политики.
Данный законопроект уже утвердили на заседании областного кабинета министров. Далее его должны будут рассмотреть в законодательном собрании региона. Если этот закон примут, он начнёт действовать уже с 1 марта 2025 года.
Всего в Свердловской области насчитывается 958 торговых объектов и 172 объекта общественного питания по розничной продаже слабоалкогольных напитков. За два года от местных жителей поступило порядка 400 жалоб на шум под концами из-за подобных заведений.
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