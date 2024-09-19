Бездетная екатеринбурженка умудрилась обогатиться на детских пособиях

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге разоблачили мошенницу, которая сумела выбить из государственного бюджета более двух с половиной миллионов рублей. Бездетной женщине щедро выплачивали пособия на содержание вымышленных детей.Расследование показало, что жительница Екатеринбурга 1989 года рождения подала в государственные органы ложные сведения о рождении ребёнка, да ещё и не одного. Подлог раскусили далеко не сразу, и бездетная «мать» с марта 2019 года исправно получала: единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) третьего или последующих детей, единовременное пособие женщинам, родившим третьего и последующих детей. Обман раскрылся только летом этого года. За это время мошенница успела «выкачать» из госказны более 2 миллионов 600 тысяч рублей.Следствие по данному делу завершено. Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение и передала его вместе с собранными материалами в Верх-Исетский районный суд. Дата начала процесса ещё не установлена. Судить женщину будут по частям 3 и 4 статьи 159.2 Уголовного кодекса РФ («мошенничество при получении выплат, в крупном и особо крупном размерах»).