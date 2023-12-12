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Куйвашев пообещал обеспечить Мишу Бахтина с СМА лекарством
Фото: Вечерние ведомости
Родителям Миши Бахтина с СМА заявили, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев взял на себя ответственность обеспечить мальчика необходимым препаратом.
Напомним, что вчера в Екатеринбурге на базе ОДКБ состоялся консилиум по вопросу лечения Миши Бахтина, но врачи в очередной раз, по словам родителей ребенка, отказали в назначении препарата для лечения СМА. После этого Бахтины заявили о своем намерении записать обращение к Владимиру Путину.
После обещания Евгений Куйвашев обеспечить ребенка лекарством, родители приняли решение подождать 19 декабря.
«Вчера вечером нам поступила информация от близкого окружения губернатора, что даны все распоряжения, губернатор все подписал, Минфин деньги выделил, лекарство закупят. Сказали, что 19 декабря проведут консилиум, 20 декабря выдадут лекарство. Мы надеемся, что региональные власти обеспечат Мишу жизненно необходимым лекарством и наша борьба за жизнь сына на этом прекратиться»,
– рассказала «Вечерним ведомостям» мама ребенка Яна Бахтина.
Напомним, что вчера в Екатеринбурге на базе ОДКБ состоялся консилиум по вопросу лечения Миши Бахтина, но врачи в очередной раз, по словам родителей ребенка, отказали в назначении препарата для лечения СМА. После этого Бахтины заявили о своем намерении записать обращение к Владимиру Путину.
После обещания Евгений Куйвашев обеспечить ребенка лекарством, родители приняли решение подождать 19 декабря.
«Если все сказанное губернатором не подтвердится, мы будем бороться дальше за жизнь ребенка»,
– подчеркнула мама Миши.
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