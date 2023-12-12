Возрастное ограничение 18+

Куйвашев пообещал обеспечить Мишу Бахтина с СМА лекарством

12.13 Среда, 13 декабря 2023
Фото: Вечерние ведомости
Родителям Миши Бахтина с СМА заявили, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев взял на себя ответственность обеспечить мальчика необходимым препаратом.

«Вчера вечером нам поступила информация от близкого окружения губернатора, что даны все распоряжения, губернатор все подписал, Минфин деньги выделил, лекарство закупят. Сказали, что 19 декабря проведут консилиум, 20 декабря выдадут лекарство. Мы надеемся, что региональные власти обеспечат Мишу жизненно необходимым лекарством и наша борьба за жизнь сына на этом прекратиться»,

– рассказала «Вечерним ведомостям» мама ребенка Яна Бахтина.


Напомним, что вчера в Екатеринбурге на базе ОДКБ состоялся консилиум по вопросу лечения Миши Бахтина, но врачи в очередной раз, по словам родителей ребенка, отказали в назначении препарата для лечения СМА. После этого Бахтины заявили о своем намерении записать обращение к Владимиру Путину.

После обещания Евгений Куйвашев обеспечить ребенка лекарством, родители приняли решение подождать 19 декабря.

«Если все сказанное губернатором не подтвердится, мы будем бороться дальше за жизнь ребенка»,

– подчеркнула мама Миши.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Консилиум по вопросу лечения екатеринбуржца Миши Бахтина с СМА переназначили на 12 декабря
12 декабря 2023
Врачи отказали в назначении препарата для Миши Бахтина из Екатеринбурга
12 декабря 2023
В ДИПе заявили о поручении свердловского губернатора организовать лечение Миши Бахтина со СМА
11 декабря 2023
Родители Миши Бахтина останутся ночевать в палатке возле здания свердловского Минздрава, пока их сыну не помогут
11 декабря 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Возможности повлиять на строительство мусорного полигона у сысертских депутатов отберут с помощью двух законопроектов
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:35 Аномальные морозы уходят из Свердловской области
17:16 В Свердловской области задержали восемь подозреваемых в должностных преступлениях
17:01 Участников перестрелки в екатеринбургском ТЦ оставили под стражей
16:32 Полмиллиона жителей Свердловской области не могут поехать за границу из-за долгов
16:02 Жительница Сысертского округа вышла в пикет к Свердловскому заксобранию
15:31 СК организовал проверку после нападения на жительницу Серова стаи собак
14:54 В Свердловское области выросло предложение по аренде загородного жилья с банями
14:31 В свердловском ГУФСИН опровергли информацию об угрозах опекунше Далера
14:02 В уральской столице утвердили график работы новогодних ярмарок
13:30 Свердловская полиция предупреждает о «новогодних сюрпризах» от мошенников
13:02 Синоптики продлили предупреждение об атмосферном загрязнении в Свердловской области
12:40 Заброшенный корпус екатеринбургской ГКБ №40 хотят снести
12:13 Куйвашев пообещал обеспечить Мишу Бахтина с СМА лекарством
12:05 В Сухоложском районе погибли пожилая женщина и ее дочь
11:37 В Екатеринбурге младшие классы перестали ходить в 146-ю школу из-за холодных кабинетов
11:01 Двух жителей Каменска-Уральского будут судить за убийство в кафе-клубе
10:25 Бастрыкин заинтересовался домом в Екатеринбурге без канализации и водоснабжения
09:52 Екатеринбургские школы приглашают родителей к разговору о травле
09:23 В Верхней Салде предупредили об отлове безнадзорных собак
21:13 Эпатажная екатеринбурженка решила выдвигать свою кандидатуру на пост президента России
20:35 На пост главы Каменского района претендуют двое
20:03 В Берёзовском за халатность оштрафовали водителя автобуса
19:20 Свердловские «моржи» готовятся к соревнованию в Нижнем Тагиле
18:38 Жительницу посёлка ЖБИ отправили в колонию за убийство мужа
17:39 Свердловские компании стали отказываться от регистрации на сайте через почту в пользу нового способа
16:59 Врачи отказали в назначении препарата для Миши Бахтина из Екатеринбурга
Все новости Свердловской области
15:42 В Петербурге задержан высокопоставленный полицейский по делу об учете 100 тысяч иностранцев
14:36 Главу Троицка заподозрили в получении взятки в виде беговой дорожки
13:27 Туск официально стал премьер-министром Польши
13:03 Правительство РФ одобрило обнуление пошлин на поставки импортных яиц
12:28 Жители забайкальского города Борзя замерзают без отопления в аномальные морозы
11:47 Минздрав РФ планирует повысить доступность экстракорпорального оплодотворения
11:19 В Ростовской области 100 тысяч человек остаются без электричества из-за ледяного дождя
18:17 В Ростове-на-Дону объявлен режим повышенной готовности из-за сильного гололеда
17:36 Прокуратура: в самарской школе во время урока обрушился потолок
16:38 В Петербурге суд решил выдворить семьи детей, забросавших снегом Вечный огонь
15:56 ВЦИОМ: 18% россиян ничего не знают о содержании Конституции
14:44 Социолога Кагарлицкого* приговорили к штрафу в 609 тысяч рублей
14:27 СК: в Ивановской области возбудили дело после того, как школьники провалились в яму с кипятком
13:48 В Ингушетии после полицейской проверки пропали сотни литров изъятого пива
12:36 В Ивановской области школьники провалились в яму с кипятком из-за прорыва теплотрассы
12:10 В Совете Федерации считают, что яйца в России подешевеют только весной
11:21 Матвиенко выступила против включения в Конституцию государственной идеологии
11:03 В ГИБДД Москвы приостановили выдачу водительских прав из-за технического сбоя
18:15 Депутат ГД предложила ограничить доступ к интернету детям до 15 лет
17:48 Минюст: одобрены поправки о лишении статуса адвокатов, уехавших из страны
16:37 Депутат ГД высказался о смертной казни, комментируя диверсии на железных дорогах
15:45 В ГД просят Минюст дать определение «духовно-нравственным семейным ценностям»
15:03 Прокуратура: самолет Москва — Ханты-Мансийск вернулся в аэропорт из-за проблем с крылом
14:24 ВЦИОМ: в России уменьшилась доля тех, кто считает грамотность важной чертой культурного человека
13:14 Жители Белгорода приходят за яйцами целыми семьями из-за ограничений на продажу в одни руки
12:29 В Красноярске бывший депутат получил 12 лет колонии за организацию убийства
Все новости России и мира
17:35 Аномальные морозы уходят из Свердловской области
17:16 В Свердловской области задержали восемь подозреваемых в должностных преступлениях
17:01 Участников перестрелки в екатеринбургском ТЦ оставили под стражей
16:32 Полмиллиона жителей Свердловской области не могут поехать за границу из-за долгов
16:02 Жительница Сысертского округа вышла в пикет к Свердловскому заксобранию
15:31 СК организовал проверку после нападения на жительницу Серова стаи собак
14:54 В Свердловское области выросло предложение по аренде загородного жилья с банями
14:31 В свердловском ГУФСИН опровергли информацию об угрозах опекунше Далера
14:02 В уральской столице утвердили график работы новогодних ярмарок
13:30 Свердловская полиция предупреждает о «новогодних сюрпризах» от мошенников
13:11 Валерий Сухих: На Парламентских уроках участники могут предложить свои идеи для развития территорий
13:02 Синоптики продлили предупреждение об атмосферном загрязнении в Свердловской области
12:40 Заброшенный корпус екатеринбургской ГКБ №40 хотят снести
12:13 Куйвашев пообещал обеспечить Мишу Бахтина с СМА лекарством
12:05 В Сухоложском районе погибли пожилая женщина и ее дочь
11:59 Ученые Пермского политеха разработали эффективный состав топлива в виде гранул для ракетных двигателей
11:37 В Екатеринбурге младшие классы перестали ходить в 146-ю школу из-за холодных кабинетов
11:01 Двух жителей Каменска-Уральского будут судить за убийство в кафе-клубе
10:54 Судебные приставы напоминают 5 правил, которые помогут уберечь ваши деньги от мошенников
10:25 Бастрыкин заинтересовался домом в Екатеринбурге без канализации и водоснабжения
09:52 Екатеринбургские школы приглашают родителей к разговору о травле
09:23 В Верхней Салде предупредили об отлове безнадзорных собак
21:13 Эпатажная екатеринбурженка решила выдвигать свою кандидатуру на пост президента России
20:35 На пост главы Каменского района претендуют двое
20:03 В Берёзовском за халатность оштрафовали водителя автобуса
19:20 Свердловские «моржи» готовятся к соревнованию в Нижнем Тагиле
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK