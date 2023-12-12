Куйвашев пообещал обеспечить Мишу Бахтина с СМА лекарством

– рассказала «Вечерним ведомостям» мама ребенка Яна Бахтина.

«Вчера вечером нам поступила информация от близкого окружения губернатора, что даны все распоряжения, губернатор все подписал, Минфин деньги выделил, лекарство закупят. Сказали, что 19 декабря проведут консилиум, 20 декабря выдадут лекарство. Мы надеемся, что региональные власти обеспечат Мишу жизненно необходимым лекарством и наша борьба за жизнь сына на этом прекратиться»,