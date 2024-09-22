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Команды из Свердловской области заняли весь пьедестал на Всероссийских соревнованиях автомобилистов
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Юниоры из Верхней Пышмы завоевали все призовые места на 25-х Всероссийских соревнованиях «Юный автомобилист», которые прошли с 11 по 15 сентября в Анапе. Турнир собрал более 60 участников со всей России, представляющих автомобильные школы и секции. Соревнования были посвящены проверке навыков скоростного и безопасного вождения, а также знания ПДД.
Как сообщила пресс-служба ГИБДД Свердловской области, по результатам соревнований, в командном зачёте места распределились следующим образом: 1 место — Команда МАУ ДО "СШ по АМС" №2 Верхняя Пышма; 2 место — Команда МАУ ДО "СШ по АМС" №1 Верхняя Пышма; 3 место — Команда МАУ ДО "СШ по АМС" №3 Верхняя Пышма.
Победители получили денежные сертификаты и почётные награды, включая переходящий Кубок имени Ненастина С.И., который вручается лучшим командам с 2016 года.
Как сообщила пресс-служба ГИБДД Свердловской области, по результатам соревнований, в командном зачёте места распределились следующим образом: 1 место — Команда МАУ ДО "СШ по АМС" №2 Верхняя Пышма; 2 место — Команда МАУ ДО "СШ по АМС" №1 Верхняя Пышма; 3 место — Команда МАУ ДО "СШ по АМС" №3 Верхняя Пышма.
Победители получили денежные сертификаты и почётные награды, включая переходящий Кубок имени Ненастина С.И., который вручается лучшим командам с 2016 года.
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