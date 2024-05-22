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В социальных сетях проходит флешмоб в поддержку «ЖизньМарта»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Со вчерашнего дня пользователи и работники сети магазинов «ЖизньМарт» делятся в поддержку своими фотографиями и видео в Instagram* под хештегом #живиЖизньМарт.
Напомним, что в Свердловский Роспотребнадзор поступило 18 жалоб на заболевания острой кишечной инфекцией от екатеринбуржцев. Пострадавших объединяло то, что все они пообедали в «ЖизньМарте». Роспотребнадзор провел проверку в магазине и у его поставщиков и выявил кишечную палочку в образцах готовой продукции. «ЖизньМарт» приостановил поставки от пяти компаний, подозреваемых в нарушении санитарных норм, и провел дезинфекцию в своих магазинах.
А основатель «ЖизньМарта» Иван Зайченко заявил, что фабрики-поставщики еды в его сеть пытаются закрыть.
*принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России.
Напомним, что в Свердловский Роспотребнадзор поступило 18 жалоб на заболевания острой кишечной инфекцией от екатеринбуржцев. Пострадавших объединяло то, что все они пообедали в «ЖизньМарте». Роспотребнадзор провел проверку в магазине и у его поставщиков и выявил кишечную палочку в образцах готовой продукции. «ЖизньМарт» приостановил поставки от пяти компаний, подозреваемых в нарушении санитарных норм, и провел дезинфекцию в своих магазинах.
А основатель «ЖизньМарта» Иван Зайченко заявил, что фабрики-поставщики еды в его сеть пытаются закрыть.
*принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России.
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