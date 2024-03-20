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Жители Сысертского района продолжают пикетировать против строительства мусорного полигона
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Ещё одна жительница Сысертского района, продолжая акцию, ставшую уже традиционной для сысертчан, сегодня вышла в одиночный пикет против мусорного полигона к резиденции свердловского губернатора в Екатеринбурге.
Сегодняшний пикетчик – жительница села Аверино – высказалась в поддержку проведения местного референдума по указанному вопросу.
Напомним, что в минувшую среду Сысертский районный суд признал незаконным отказ в регистрации инициативной группы референдума по вопросу строительства мусорного полигона. При этом, как стало известно «Вечерним ведомостям», сысертская ТИК отказался в регистрации и второй инициативной группе референдума – причём, по тем же основаниям, что и первой – несоответствие паспортных данных у четырёх человек.
Сегодняшний пикетчик – жительница села Аверино – высказалась в поддержку проведения местного референдума по указанному вопросу.
Напомним, что в минувшую среду Сысертский районный суд признал незаконным отказ в регистрации инициативной группы референдума по вопросу строительства мусорного полигона. При этом, как стало известно «Вечерним ведомостям», сысертская ТИК отказался в регистрации и второй инициативной группе референдума – причём, по тем же основаниям, что и первой – несоответствие паспортных данных у четырёх человек.
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