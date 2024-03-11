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Жители Сысертского района продолжают выходить в пикет в Екатеринбурге
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Жители Сысертского района, выступающие против строительства мусорного полигона, продолжают выходить в одиночные пикеты в Екатеринбурге с просьбой организовать им встречу с главой региона.
Ранее сысертцы выходили пикетировать к резиденции губернатора Свердловской области, но сегодня там проводила пикет Яна Бахтина с просьбой Владимиру Путину помочь обеспечить её сына жизненно необходимым препаратом при СМА. Поэтому ставший уже традиционным пикет жителей Сысертского района проходил в другом месте, рассказали «Вечерним ведомостям» читатели.
Сегодня требовать встречи с губернатором по вопросу мусорного полигона выходил житель села Щелкун.
Ранее сысертцы выходили пикетировать к резиденции губернатора Свердловской области, но сегодня там проводила пикет Яна Бахтина с просьбой Владимиру Путину помочь обеспечить её сына жизненно необходимым препаратом при СМА. Поэтому ставший уже традиционным пикет жителей Сысертского района проходил в другом месте, рассказали «Вечерним ведомостям» читатели.
Сегодня требовать встречи с губернатором по вопросу мусорного полигона выходил житель села Щелкун.
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