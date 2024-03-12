Мама Миши Бахтина со СМА вышла в пикет к резиденции губернатора с просьбой обеспечить сына лекарством

– рассказала «Вечерним ведомостям» мама мальчика Яна Бахтина.

«С последним высказыванием заместителя губернатора Свердловской области Крекова, мы понимаем, что обеспечивать ребенка никто не собирается. В декабре 2023 года Куйвашев заявил о том, что препарат Мише дадут. Как видим, это оказалось пустыми словами, на сегодняшний день ребёнок так и не обеспечен препаратом»,