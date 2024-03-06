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Жители Сысертского района продолжают пикетировать у резиденции свердловского губернатора

12.48 Понедельник, 11 марта 2024
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Жители Сысертского района, выступающие против строительства мусорного полигона, продолжают выходить в одиночные пикеты к резиденции губернатора Свердловской области с требованием организовать им встречу с главой региона.

Сегодня, 11 марта, к резиденции с плакатом «Сысерть требует встречи с губернатором» вышел житель села Щелкун – оно расположено вблизи места, где планируется размещение мусорного полигона.

Напомним, на прошлой неделе в Екатеринбурге выходили в пикет жители села Никольское и деревни Верхняя Боёвка.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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17:47 Женщину будут судить за использование денег с найденной на улице банковской карты в Екатеринбурге
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13:26 В УрФУ несколько студентов заболели корью
12:32 Уральский боец Пётр Ян победил спортсмена из Китая на турнире UFC
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11:02 Против бывшего шалинского участкового возбудили четвертое уголовное дело
10:40 В Екатеринбурге жители многоэтажки решили пожарить мясо на балконе
10:09 В Екатеринбурге появится оплата по лицу в общественном транспорте
19:07 «Урал» разгромно проиграл «Зениту» в первом домашнем матче 2024 года
18:32 Появились новые подробности инцидента в екатеринбургском ЖК «Хрустальные ключи»
17:49 Появились подробности о пострадавших в ДТП на трассе Екатеринбург – Алапаевск
16:56 В Екатеринбурге закрасили стрит-арт в «Городке чекистов»
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