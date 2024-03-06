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Жители Сысертского района продолжают пикетировать у резиденции свердловского губернатора
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Жители Сысертского района, выступающие против строительства мусорного полигона, продолжают выходить в одиночные пикеты к резиденции губернатора Свердловской области с требованием организовать им встречу с главой региона.
Сегодня, 11 марта, к резиденции с плакатом «Сысерть требует встречи с губернатором» вышел житель села Щелкун – оно расположено вблизи места, где планируется размещение мусорного полигона.
Напомним, на прошлой неделе в Екатеринбурге выходили в пикет жители села Никольское и деревни Верхняя Боёвка.
Сегодня, 11 марта, к резиденции с плакатом «Сысерть требует встречи с губернатором» вышел житель села Щелкун – оно расположено вблизи места, где планируется размещение мусорного полигона.
Напомним, на прошлой неделе в Екатеринбурге выходили в пикет жители села Никольское и деревни Верхняя Боёвка.
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