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Свердловский омбудсмен обещала разобраться в ситуации Миши Бахтина
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова пообещала в кратчайшие сроки разобраться в ситуации Миши Бахтина, которому не предоставляют необходимое при СМА лекарство. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщил отец ребёнка Дмитрий Бахтин.
По его словам, ситуацию по его ребёнку будут выносить на совет по правам человека при президенте.
Напомним, что сегодня в одиночный пикет к резиденции губернатора Свердловской области с просьбой обеспечить сына жизненно необходимой терапией при СМА – препаратом Рисдиплам – выходила мама мальчика Яна Бахтина.
«Татьяна Мерзлякова взяла на себя ответственность разобраться в ситуации с Мишей в кротчайшие сроки и помочь ребёнку с обеспечением лекарственным препаратом, несмотря на все доводы, которые говорят врачи. Услышав, как врачи федерального центра проводят консилиумы, называя это всё "праздником жизни, на котором они хозяева", Мерзлякова заявила, что в нормальном мире так быть не должно»,
– рассказал Дмитрий Бахтин.
По его словам, ситуацию по его ребёнку будут выносить на совет по правам человека при президенте.
Напомним, что сегодня в одиночный пикет к резиденции губернатора Свердловской области с просьбой обеспечить сына жизненно необходимой терапией при СМА – препаратом Рисдиплам – выходила мама мальчика Яна Бахтина.
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