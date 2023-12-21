Отказавшие в лекарстве от СМА маленькому екатеринбуржцу Мише Бахтину врачи назвали себя «хозяевами жизни»

– сказал отец мальчика Дмитрий Бахтин.

«Теперь все понимают, почему обсуждение идёт в тайне от родителей. Врачи обсуждают, как бы так ответить, чтобы их не упомянули в СМИ, называют себя хозяевами на этом праздники жизни, смеются, видимо забывая о том, что речь идёт о маленьком ребёнке, которому нужна помощь. И это представители федеральных центров! Это врачи, которые решают судьбу наших детей! Это просто позор!»,