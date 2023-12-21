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Отказавшие в лекарстве от СМА маленькому екатеринбуржцу Мише Бахтину врачи назвали себя «хозяевами жизни»
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Родители маленького Миши Бахтина со СМА опубликовали видеоролик с записью разговора врачей во время консилиума в Екатеринбурге, на котором должен был решиться вопрос предоставления ребёнку жизненно необходимого препарата.
Речь идёт о консилиуме, который состоялся 19 декабря на базе Областной детской клинической больницы.
По данным Бахтиных, в обсуждении участвовали заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова, заместитель главного врача ОДКБ по лечебной работе Ольга Кожевникова и другие врачи.
Всего во вопросу предоставления мальчику лекарства прошло четыре консилиума, и на каждом из них, по словам его родителей, их выгоняли за дверь, хотя они, как законные представители ребёнка, имеют право присутствовать, когда обсуждение касается здоровья их сына.
Напомним, проблема лечения Миши Бахтина заключается в том, что врачи не выдают ему препарат для лечения СМА, аргументируя это недоказанностью безопасностью лечения «Спинразой» и «Рисдиплама» после укола «ЗолгенСМА», хотя благодаря поддержке благотворителей, как заявили родители, мальчику уже ставили такой укол и негативных последствий не было. Кроме этого, Бахтины ранее выиграли суд, который обязал областные власти закупить для их ребёнка «Спинразу».
Накануне родители Миши обвинили Евгения Куйвашева, который, по их словам, обещал обеспечить мальчика лекарством, в обмане. С их слов, 12 декабря, после того как они заявили о своём намерении обратиться к президенту, близкие к губернатору люди убедили их не делать этого, пообещав, что мальчику выдадут лекарство. Однако этого не произошло.
Речь идёт о консилиуме, который состоялся 19 декабря на базе Областной детской клинической больницы.
«Теперь все понимают, почему обсуждение идёт в тайне от родителей. Врачи обсуждают, как бы так ответить, чтобы их не упомянули в СМИ, называют себя хозяевами на этом праздники жизни, смеются, видимо забывая о том, что речь идёт о маленьком ребёнке, которому нужна помощь. И это представители федеральных центров! Это врачи, которые решают судьбу наших детей! Это просто позор!»,
– сказал отец мальчика Дмитрий Бахтин.
По данным Бахтиных, в обсуждении участвовали заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова, заместитель главного врача ОДКБ по лечебной работе Ольга Кожевникова и другие врачи.
Всего во вопросу предоставления мальчику лекарства прошло четыре консилиума, и на каждом из них, по словам его родителей, их выгоняли за дверь, хотя они, как законные представители ребёнка, имеют право присутствовать, когда обсуждение касается здоровья их сына.
Напомним, проблема лечения Миши Бахтина заключается в том, что врачи не выдают ему препарат для лечения СМА, аргументируя это недоказанностью безопасностью лечения «Спинразой» и «Рисдиплама» после укола «ЗолгенСМА», хотя благодаря поддержке благотворителей, как заявили родители, мальчику уже ставили такой укол и негативных последствий не было. Кроме этого, Бахтины ранее выиграли суд, который обязал областные власти закупить для их ребёнка «Спинразу».
Накануне родители Миши обвинили Евгения Куйвашева, который, по их словам, обещал обеспечить мальчика лекарством, в обмане. С их слов, 12 декабря, после того как они заявили о своём намерении обратиться к президенту, близкие к губернатору люди убедили их не делать этого, пообещав, что мальчику выдадут лекарство. Однако этого не произошло.
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