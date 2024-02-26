Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге распитие спиртных напитков на улице Пикетной закончилось убийством
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в первый день весны произошло обострение. Выпивавшие в одном из домов на улице Пикетной мужчины повздорили, в результате чего один из них зарезал другого. Полиция задержала подозреваемого.
Им оказался 40-летний ранее судимый по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчина. Он в разговоре с правоохранителями пояснил, что у него возникла конфликтная ситуация со знакомым. Это стало поводом для того, чтобы расправиться с товарищем, рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
В СУ СКР по Свердловской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве.
Им оказался 40-летний ранее судимый по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчина. Он в разговоре с правоохранителями пояснил, что у него возникла конфликтная ситуация со знакомым. Это стало поводом для того, чтобы расправиться с товарищем, рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
В СУ СКР по Свердловской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловском областном суде началось рассмотрение уголовного дела об убийстве в Кировграде
29 февраля 2024
29 февраля 2024