В Екатеринбурге распитие спиртных напитков на улице Пикетной закончилось убийством

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге в первый день весны произошло обострение. Выпивавшие в одном из домов на улице Пикетной мужчины повздорили, в результате чего один из них зарезал другого. Полиция задержала подозреваемого.Им оказался 40-летний ранее судимый по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчина. Он в разговоре с правоохранителями пояснил, что у него возникла конфликтная ситуация со знакомым. Это стало поводом для того, чтобы расправиться с товарищем, рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.В СУ СКР по Свердловской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве.