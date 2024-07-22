Возрастное ограничение 18+

Многодетная мама детей с непереносимостью белка из Арамили попросила Путина о помощи

15.22 Суббота, 27 июля 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева
Многодетная мама из Арамиля обратилась к Владимиру Путину с просьбой обеспечить её семью продуктами, которые можно детям с непереносимостью белка.

Как рассказали в «Народном фронте», у двоих из четырёх детей, которых воспитывает Оксана Мустакимовых, неизлечимое заболевание – глутаровая ацебурия. Они не переносят белок, из-за чего накормить их непросто, так как продукты, которые могут есть такие дети, стоят очень дорого.

«К примеру, пять кусочков хлеба стоят больше 500 рублей, а пачка макарон 1200. Вкусняшки, к примеру, йогурт за 300 рублей дети получают крайне редко»,

рассказали в группе движения.


Женщина просит рассмотреть президента возможность на постоянной основе предоставлять продуктовую корзину со специальными продуктами семьям, где есть дети с редким заболеванием. Сообщается, что в Свердловской области есть несколько таких семей с детьми.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге скончался пятимесячный мальчик, пока спала его мама
22 июля 2024
В Екатеринбурге подростки хотели добежать до трамвая и попали под машину
23 июля 2024
Глава свердловского фонда капремонта призвал больше рожать, чтобы закрыть дефицит электриков
26 июля 2024
На 150 тысяч рублей накатал екатеринбуржец на электросамокате с карты знакомой
18 июля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Свердловские власти хотят «вовлечь в хозяйственный оборот» территорию лесопарка, где находятся останки Николая II

И это уже не первая попытка сократить территорию Железнодорожного лесопарка
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:22 Многодетная мама детей с непереносимостью белка из Арамили попросила Путина о помощи
14:36 Водителей предупреждают о подтоплении Пермского тракта из-за дождей в Свердловской области
14:09 Екатеринбуржцы стали чаще обращаться за услугами по благоустройству водоёмов
13:13 Сотрудник Института экономики УрО РАН стал жертвой телефонных мошенников
12:30 В Североуральске будут судить мужчину, хранившего дома более пяти килограмм наркотиков
11:21 СК присоединился к проверке лагеря «Звёздный» в Горноуральском округе
10:07 Свердловских водителей предостерегают от поездок в Челябинскую область
21:08 Екатеринбургский зоопарк проводит конкурс к своему юбилею
20:19 На загородной дороге под Ревдой в ДТП погиб подросток
19:54 В Лесном автопредприятие выплатит полмиллиона рублей травмированному слесарю
19:39 Пожар в жилом доме Каменска-Уральского выгнал жильцов на улицу
19:09 На основе материалов Ельцин Центра американец снял масштабный документальный фильм
18:25 Рисовать совушек поучат детей и их родителей в Доме Маклецкого
18:15 Сильные ливни обещают синоптики в Свердловской области
17:38 Прокуратура проверит лагерь «Звёздный» в Горноуральском округе после выпадения ребёнка из окна
17:23 Быстрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нарушения прав пенсионерки-инвалида из уральского села
15:36 Первоуральский суд расторг брак местной жительницы с иностранцем
15:09 Глава СК поручил выяснить, почему в свердловском селе из квартиры выгоняют пенсионерку
14:38 На свердловской трассе 16-летний юноша на питбайке угодил под грузовик
14:07 В Свердловской области пятые сутки ищут 20-летнего парня с ДЦП
13:30 Банда подростков обнесла екатеринбургские вейп-шопы на 700 тысяч рублей
13:05 В Шале диспетчер отказалась вызывать женщине скорую после укуса клеща
12:50 Суд отказал заказчику убийства ирбитского депутата в УДО
11:46 В Екатеринбурге самокатчики совершили более 1,2 тысячи нарушений с начала года
11:29 Причиной половины ДТП в Свердловской области назвали плохие дороги
10:51 Работникам екатеринбургского «Гортранса» обещают с октября повысить зарплаты
Все новости Свердловской области
19:26 Тайфун «Гаеми» затопил Манилу и перевернул нефтяной танкер
18:56 СМИ: более 87% Средиземного моря загрязнено микропластиком
18:30 Климатологи назвали самый жаркий день на планете за всю историю наблюдений
17:33 В Канаде из-за мощного лесного пожара эвакуированы тысячи жителей
16:44 В Скопине возбудили уголовное дело о краже железнодорожного моста
13:20 Песков назвал коэффициент рождаемости страшно низким для России
19:20 Из-за тайфуна на юго-востоке Китая эвакуировали свыше 156 тысяч человек
18:47 В Скопине похитили железнодорожный мост
18:11 Мигранты в России совершают менее 4% преступлений
17:23 В СФ разработали законопроект о госрегулировании квестов
16:10 В Германии экоактивисты помешали работе крупнейшего аэропорта, отменены 140 рейсов
15:45 В России на 15,6% выросла стоимость приготовления окрошки
14:33 СК: в Москве мужчина напал на мать с младенцем и попытался похитить ребёнка
13:39 Минтруд: россияне будут отдыхать 11 дней в новогодние праздники
13:17 В Калужской области потерпел крушение вертолет Ми-28, экипаж погиб
18:07 В СК установили личность подозреваемого в подрыве внедорожника в Москве
17:35 Мосгорсуд продлил арест Блиновской до 19 августа
17:03 Жители Майорки протестуют против массового туризма
16:15 В Москве площадь Европы официально переименовали в площадь Евразии
15:47 РАН будет проверять школьные учебники на научную обоснованность
15:04 В Дагестане после квеста с двумя погибшими арестовали 18-летнего аниматора
14:37 Минтруд: МРОТ в 2025 году будет увеличен до 22 440 рублей
13:57 Оползни в Эфиопии унесли жизни более 200 человек
13:23 На севере Москвы взорвался внедорожник, пострадали два человека
18:34 ГД расширила критерии, по которым организации могут признать нежелательными в РФ
17:24 Депутат ГД предлагает платить по 100 тысяч за сообщения о мигрантах нелегалах
Все новости России и мира
15:22 Многодетная мама детей с непереносимостью белка из Арамили попросила Путина о помощи
14:36 Водителей предупреждают о подтоплении Пермского тракта из-за дождей в Свердловской области
14:09 Екатеринбуржцы стали чаще обращаться за услугами по благоустройству водоёмов
13:13 Сотрудник Института экономики УрО РАН стал жертвой телефонных мошенников
12:30 В Североуральске будут судить мужчину, хранившего дома более пяти килограмм наркотиков
11:21 СК присоединился к проверке лагеря «Звёздный» в Горноуральском округе
10:07 Свердловских водителей предостерегают от поездок в Челябинскую область
21:08 Екатеринбургский зоопарк проводит конкурс к своему юбилею
20:19 На загородной дороге под Ревдой в ДТП погиб подросток
19:54 В Лесном автопредприятие выплатит полмиллиона рублей травмированному слесарю
19:39 Пожар в жилом доме Каменска-Уральского выгнал жильцов на улицу
19:09 На основе материалов Ельцин Центра американец снял масштабный документальный фильм
18:25 Рисовать совушек поучат детей и их родителей в Доме Маклецкого
18:15 Сильные ливни обещают синоптики в Свердловской области
17:38 Прокуратура проверит лагерь «Звёздный» в Горноуральском округе после выпадения ребёнка из окна
17:23 Быстрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нарушения прав пенсионерки-инвалида из уральского села
15:36 Первоуральский суд расторг брак местной жительницы с иностранцем
15:09 Глава СК поручил выяснить, почему в свердловском селе из квартиры выгоняют пенсионерку
14:45 Росреестр: по 94 процентам объектов недвижимости Пермского края в ЕГРН внесены сведения о правах
14:42 Ученые Пермского политеха разработали модель системы для глубокого сверления
14:38 На свердловской трассе 16-летний юноша на питбайке угодил под грузовик
14:07 В Свердловской области пятые сутки ищут 20-летнего парня с ДЦП
13:30 Банда подростков обнесла екатеринбургские вейп-шопы на 700 тысяч рублей
13:05 В Шале диспетчер отказалась вызывать женщине скорую после укуса клеща
12:50 Суд отказал заказчику убийства ирбитского депутата в УДО
11:46 В Екатеринбурге самокатчики совершили более 1,2 тысячи нарушений с начала года
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK