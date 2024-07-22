Многодетная мама детей с непереносимостью белка из Арамили попросила Путина о помощи





рассказали в группе движения. «К примеру, пять кусочков хлеба стоят больше 500 рублей, а пачка макарон 1200. Вкусняшки, к примеру, йогурт за 300 рублей дети получают крайне редко»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Многодетная мама из Арамиля обратилась к Владимиру Путину с просьбой обеспечить её семью продуктами, которые можно детям с непереносимостью белка.Как рассказали в «Народном фронте», у двоих из четырёх детей, которых воспитывает Оксана Мустакимовых, неизлечимое заболевание – глутаровая ацебурия. Они не переносят белок, из-за чего накормить их непросто, так как продукты, которые могут есть такие дети, стоят очень дорого.Женщина просит рассмотреть президента возможность на постоянной основе предоставлять продуктовую корзину со специальными продуктами семьям, где есть дети с редким заболеванием. Сообщается, что в Свердловской области есть несколько таких семей с детьми.