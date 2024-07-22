В Среднеуральске установили памятник начальнику СуГРЭССтроя Алексею Котомину

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На Урале увековечили память Алексея Котомина, сыгравшего ключевую роль в строительстве Среднеуральской ГРЭС. Он стал Он стал 12-м руководителем СуГРЭССтроя и тем, кто смог довести проект станции до запуска.Как рассказали в свердловском департаменте информационной политики, Котомин приехал на Средней Урал из Ленинграда в 1934 году. На тот момент у него уже был опыт в строительстве электростанций, поэтому он быстро наладил быт строителей, сумев создать для них не только нормальные условие труда, но и отдыха. Так, благодаря нему в посёлке на берегу Исетского озера появились «водный клуб», конноспортивная секция, школа планеристов. Также инженер способствовал строительству жилья, детских садов, школ, магазинов и столовых. В 1995 году он стал одним из первых, кому было присвоено звание «Почётный гражданин города Среднеуральск».Над памятником Алексея Котомина работал скульптор-монументалист Константин Грюнберг, создавший «Черный тюльпан» и памятник маршалу Жукову в Екатеринбурге. Идея установить бюст инженера принадлежит Совету ветеранов Среднеуральской ГРЭС, а возводили его на средства работников станции и благотворителей при поддержке фонда «Энергетик».