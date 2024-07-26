Спасатели предупреждают об очень сильных дождях и ливнях в Свердловской области





– советуют спасатели. «Передвигаясь на личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд к обочине и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Свердловской управление МЧС предупреждает жителей региона об очень сильных дождях и продолжительных ливнях в воскресенье, 28 июля. Также в этот день ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.В случае ЧП необходимо звонить по телефону МЧС «101» или в экстренные службы по номеру «112».