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Спасатели предупреждают об очень сильных дождях и ливнях в Свердловской области
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Свердловской управление МЧС предупреждает жителей региона об очень сильных дождях и продолжительных ливнях в воскресенье, 28 июля. Также в этот день ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.
В случае ЧП необходимо звонить по телефону МЧС «101» или в экстренные службы по номеру «112».
«Передвигаясь на личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд к обочине и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень»,
– советуют спасатели.
В случае ЧП необходимо звонить по телефону МЧС «101» или в экстренные службы по номеру «112».
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