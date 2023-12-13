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Родители Миши Бахтина со СМА обвинили Куйвашева в обмане
Фото предоставила Яна Бахтина
Родители маленького Миши Бахтина со СМА, которого Евгений Куйвашев обещал обеспечить необходимым препаратом, обвинили губернатора в обмане.
Как рассказала «Вечерним ведомостям» мама мальчика Яна Бахтина, на консилиум, который состоялся 19 декабря на базе ОДКБ, их снова не допустили. В результате о том, какое решение приняли врачи, родители ребёнка смогли узнать только сегодня.
По его словам, 12 декабря, после того как они заявили о своём намерении обратиться к президенту, близкие люди губернатора убедили их не делать этого, пообещав, что мальчику выдадут лекарство. Однако этого не произошло.
Завтра Бахтины намерены выходить к резиденции губернатора с обращением к Владимиру Путину.
Ранее родителям Миши Бахтина заявили, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев взял на себя ответственность обеспечить мальчика необходимым препаратом. Им обещали, что 19 декабря проведут консилиум, а уже 20 декабря мальчику выдадут лекарство.
Напомним, проблема лечения Миши Бахтина заключается в том, что врачи не хотят давать ему препарат для лечения СМА, аргументируя это недоказанностью безопасностью лечения «Спинразой» и «Рисдиплама» после укола «ЗолгенСМА». При этом Бахтины ранее выиграли суд, который обязал областные власти закупить для их ребенка «Спинразу».
Ранее отец малыша уже многократно выходил на пикеты, борясь за жизнь своего ребёнка, в том числе на Красной площади в Москве.
Как рассказала «Вечерним ведомостям» мама мальчика Яна Бахтина, на консилиум, который состоялся 19 декабря на базе ОДКБ, их снова не допустили. В результате о том, какое решение приняли врачи, родители ребёнка смогли узнать только сегодня.
«Губернатор подло обманул ребёнка! Людоедство, по-другому мы сказать не можем! Сегодня мы получили решение консилиума, где указано, что врачи не могут рекомендовать терапию "Рисдиплам" абсолютно безосновательно!»,
– заявил отец ребёнка Дмитрий Бахтин.
По его словам, 12 декабря, после того как они заявили о своём намерении обратиться к президенту, близкие люди губернатора убедили их не делать этого, пообещав, что мальчику выдадут лекарство. Однако этого не произошло.
Завтра Бахтины намерены выходить к резиденции губернатора с обращением к Владимиру Путину.
Ранее родителям Миши Бахтина заявили, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев взял на себя ответственность обеспечить мальчика необходимым препаратом. Им обещали, что 19 декабря проведут консилиум, а уже 20 декабря мальчику выдадут лекарство.
Напомним, проблема лечения Миши Бахтина заключается в том, что врачи не хотят давать ему препарат для лечения СМА, аргументируя это недоказанностью безопасностью лечения «Спинразой» и «Рисдиплама» после укола «ЗолгенСМА». При этом Бахтины ранее выиграли суд, который обязал областные власти закупить для их ребенка «Спинразу».
Ранее отец малыша уже многократно выходил на пикеты, борясь за жизнь своего ребёнка, в том числе на Красной площади в Москве.
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