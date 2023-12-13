Родители Миши Бахтина со СМА обвинили Куйвашева в обмане

– заявил отец ребёнка Дмитрий Бахтин.

«Губернатор подло обманул ребёнка! Людоедство, по-другому мы сказать не можем! Сегодня мы получили решение консилиума, где указано, что врачи не могут рекомендовать терапию "Рисдиплам" абсолютно безосновательно!»,