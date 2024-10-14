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Екатеринбуржцев, подкинувших первоуральцу голову свиньи, на 16 лет отправляют в колонию
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В Первоуральском городском суде вынесли приговор двум екатеринбуржцам, которые по заказу наркомафии подкинули первоуральцу гроб с головой.
Их признали виновным по части 4 статьи 229 УК РФ (вымогательство наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья), а также по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, организованной группой, в целях получения имущества, в особо крупном размере).
Представитель прокуратуры запрашивал для молодых людей 18 лет колонии, однако судья одному из них назначил 16 лет 1 месяц, а второму – ровно 16 лет. Оба парня будут отбывать своё наказание в исправительной колонии строгого режима.
Приговор ещё не вступил в законную силу.
Сами осуждённые на суде заявили, что думали, что выполняют заказ пранкера.
Уголовное дело в отношении организатора, которого ещё не удалось установить, выделили в отдельное производство.
Их признали виновным по части 4 статьи 229 УК РФ (вымогательство наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья), а также по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, организованной группой, в целях получения имущества, в особо крупном размере).
Представитель прокуратуры запрашивал для молодых людей 18 лет колонии, однако судья одному из них назначил 16 лет 1 месяц, а второму – ровно 16 лет. Оба парня будут отбывать своё наказание в исправительной колонии строгого режима.
Приговор ещё не вступил в законную силу.
Сами осуждённые на суде заявили, что думали, что выполняют заказ пранкера.
Уголовное дело в отношении организатора, которого ещё не удалось установить, выделили в отдельное производство.
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Прокуратура запросила 18 лет колонии для екатеринбуржцев, подкинувших первоуральцу по заказу наркомафии гроб с головой свиньи
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