Возрастное ограничение 18+
В Нижнем Тагиле неизвестный украл телефон у первоклассницы
Скрин из видео: «Инцидент Нижний Тагил»
В Нижнем Тагиле у первоклассницы, игравшей на детской площадке, украли телефон. В этом подозревают мужчину, который попал на камеру видеонаблюдения.
Произошло это ещё в начале месяца, 1 октября, на детской площадке около 45-й школы. По словам мамы школьницы, рассказавшей историю девочки в сообществе «Инцидент Нижний Тагил, её дочка положила телефон на лавочку, когда стала играть на турниках. Мобильник всё время был в её поле зрения, но в какой-то момент она отвлеклась, и, когда стала взглядом проверять свой телефон, не увидела его. В этот же момент от детской площадки стал удаляться неизвестный мужчина.
На записи, на которую попал мужчина, видно, как он снимает с телефона розовый чехол, уходя от детской площадки.
В полиции этот инцидент не комментировали.
Произошло это ещё в начале месяца, 1 октября, на детской площадке около 45-й школы. По словам мамы школьницы, рассказавшей историю девочки в сообществе «Инцидент Нижний Тагил, её дочка положила телефон на лавочку, когда стала играть на турниках. Мобильник всё время был в её поле зрения, но в какой-то момент она отвлеклась, и, когда стала взглядом проверять свой телефон, не увидела его. В этот же момент от детской площадки стал удаляться неизвестный мужчина.
На записи, на которую попал мужчина, видно, как он снимает с телефона розовый чехол, уходя от детской площадки.
В полиции этот инцидент не комментировали.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Спасатели вызволили собаку из коллектора в Нижнем Тагиле
14 октября 2024
14 октября 2024