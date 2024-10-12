Чиновников Екатеринбурга предостерегли от ненадлежащей уборки снега

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Памятуя о том, что год за годом в уральской столице возникают по зиме проблемы с уборкой снега, прокурор Екатеринбурга решил «играть на опережение». Зима ещё не скоро, а выпавший недавно снег не успел доставить особых хлопот, а местные чиновники уже получили прокурорское предостережение.Предостережение было объявлено городской прокуратурой заместителю главы администрации Екатеринбурга, главам администраций районов города и начальникам дорожно-эксплуатационных участков. Им напомнили, что российское законодательство требует от ответственных лиц своевременную снегоочистку и расчистку автомобильных дорог от снежных заносов, борьбу с гололёдом, уборку снежных валов с обочин, очистку от снега и льда автобусных остановок, тротуаров и пешеходных дорожек. Все эти обязанности возложены на администрацию Екатеринбурга.Екатеринбургским чиновникам было рекомендовано усилить контроль за содержанием дорог города. На совещании, проведённом прокурором Екатеринбурга Светланой Кузнецовой, прозвучало также предупреждение, что прокуратура города организовала проверочные мероприятия и будет проводить их в течение всего зимнего периода, — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.