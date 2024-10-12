Возрастное ограничение 18+

Чиновников Екатеринбурга предостерегли от ненадлежащей уборки снега

19.42 Четверг, 17 октября 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Памятуя о том, что год за годом в уральской столице возникают по зиме проблемы с уборкой снега, прокурор Екатеринбурга решил «играть на опережение». Зима ещё не скоро, а выпавший недавно снег не успел доставить особых хлопот, а местные чиновники уже получили прокурорское предостережение.

Предостережение было объявлено городской прокуратурой заместителю главы администрации Екатеринбурга, главам администраций районов города и начальникам дорожно-эксплуатационных участков. Им напомнили, что российское законодательство требует от ответственных лиц своевременную снегоочистку и расчистку автомобильных дорог от снежных заносов, борьбу с гололёдом, уборку снежных валов с обочин, очистку от снега и льда автобусных остановок, тротуаров и пешеходных дорожек. Все эти обязанности возложены на администрацию Екатеринбурга.

Екатеринбургским чиновникам было рекомендовано усилить контроль за содержанием дорог города. На совещании, проведённом прокурором Екатеринбурга Светланой Кузнецовой, прозвучало также предупреждение, что прокуратура города организовала проверочные мероприятия и будет проводить их в течение всего зимнего периода, — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Свердловской области обсудили проблемы людей с инвалидностью
12 октября 2024
Екатеринбуржцы тратят в среднем 24 тысячи рублей на подготовку автомобилей к зиме
15 октября 2024
Уголовные дела против двух недавних свердловских чиновников переданы в суд
08 октября 2024
Снег пришёл в Свердловскую область
09 октября 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Современные дорожные камеры могут фиксировать более 50 видов нарушений ПДД

Эксперт в области фотовидеофиксации Александр Домбровский рассказал о том, когда камеры заменят сотрудников ГАИ и как они помогают бороться с нелегальными свалками строительного мусора
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:52 Палестинских студентов «тормознули» в Кольцово с табаком
20:04 Уральским студентам предлагают побороться за ежемесячную стипендию в 25 000 рублей
20:03 По Камышлову на иномарке катался пьяный водитель
19:42 Чиновников Екатеринбурга предостерегли от ненадлежащей уборки снега
18:56 Фильм екатеринбургской кинокомпании получил гран-при Фестиваля уличного кино
18:32 Яблонь и ёлочек в центре Екатеринбурга на этой неделе станет чуть больше
17:34 СМИ сообщают об изнасиловании 13-летней школьницы в Екатеринбурге
17:03 В рейтинге университетов стран БРИКС УрФУ занял 38-ю строчку
16:26 Екатеринбуржцев, подкинувших первоуральцу голову свиньи, на 16 лет отправляют в колонию
15:51 В Нижнем Тагиле неизвестный украл телефон у первоклассницы
15:11 Куйвашев предложить расширить господдержку на пожарных добровольцев и дружины
15:01 Приговор екатеринбургскому пиарщику Ширшикову ужесточили
14:59 Каток на площади 1905 года в Екатеринбурге может проработать до середины февраля
14:36 В микрорайоне Новая Сортировка в Екатеринбурге обещают обустроить сквер
14:05 В Екатеринбурге задержали водителя УАЗа, сбившего на Серовском тракте камеры-треноги
13:35 Свердловская область попала в два антирейтинга по числу ДТП
12:59 На фоне роста предложений на рынке новостроек Екатеринбурга застройщики стали больше инвестировать в рекламу
12:19 В Свердловской области вынесли приговор по делу о гибели девяти человек после употребления контрафактного алкоголя
11:54 Четыре килограмма табака нашли кольцовские таможенники в багаже трёх пассажиров
11:07 В Екатеринбурге возбудили уголовное дело о подделке подписей жильцов после общедомового собрания
10:32 На Урале становится больше работодателей, готовых рассматривать кандидатов с ОВЗ
09:59 Глава СК взял на контроль дело об убийстве дедом внука в Екатеринбурге
09:39 Возле остановки «Педуниверситет» в Екатеринбурге с рельсов сошёл трамвай
23:37 Книга об основателе Екатеринбурга вошла в лонг-лист престижной всероссийской премии
21:17 Мотоцикл и два автомобиля попали в ДТП в Екатеринбурге
20:38 Торжественно открыли после капремонта два участка трассы Пермь – Екатеринбург
Все новости Свердловской области
16:00 Госдума в I чтении приняла законопроект о запрете пропаганды чайлдфри
15:13 Суд в Москве приговорил бывшего главного нарколога России к семи годам колонии
14:01 В Якутии водитель внедорожника избил подростка из-за фиолетовой куртки
18:53 В Смоленске по делу о коррупции задержан депутат горсовета, в его доме провели обыск
17:07 Губернатор Пермского края предложил платить 134 650 рублей родившим студенткам
16:21 Мужчину, который с августа дрейфовал в Охотском море, поместили в противошоковую палату
15:41 Володин: принят закон, направленный на борьбу с фиктивными браками мигрантов
15:06 МРОТ планируют повысить до 22 440 рублей в 2025 году
13:56 В СК назвали приоритетную версию взрыва автомобиля в Москве
18:49 ВЦИОМ: каждый третий житель страны гордится российским цирком
16:28 В ЦБ РФ допустили повышение ключевой ставки в октябре
15:01 Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике
14:28 В Москве на бесплатной конференции для бизнеса обсудят тренды e-commerce
13:08 Котяков заявил об увеличении материнского капитала в России с февраля
17:40 В Забайкалье чиновникам пришлось извиняться после истории с «губернаторской козявкой»
16:28 В Вологде установят памятник Сталину, заявил губернатор
15:18 СМИ: в Подмосковье совершено покушение на бывшего зампреда правительства Ингушетии
14:30 Нобелевская премия присуждена организации, которая выступает за запрет ядерного оружия
18:48 Суд в Челябинске арестовал сотрудника Центра по противодействию экстремизму ГУМВД
18:24 В США из-за мощного урагана более трёх миллионов человек остались без электричества
17:31 Полиция Тюмени проверяет самовольных дружинников на экстремизм
16:41 Нобелевская премия по литературе присуждена южнокорейской писательнице Хан Ган
15:37 СК: в Новом Уренгое у школьника в сумке выстрелил пистолет, есть пострадавшая
17:08 Матвиенко: доля рыбы в продуктовой корзине россиян составила всего 2,1%
16:34 СМИ: в Челябинске в результате погони со стрельбой задержан сотрудник центра «Э» ГУ МВД
15:33 В Авито приняли на работу десятитысячного сотрудника
Все новости России и мира
20:52 Палестинских студентов «тормознули» в Кольцово с табаком
20:04 Уральским студентам предлагают побороться за ежемесячную стипендию в 25 000 рублей
20:03 По Камышлову на иномарке катался пьяный водитель
19:42 Чиновников Екатеринбурга предостерегли от ненадлежащей уборки снега
18:56 Фильм екатеринбургской кинокомпании получил гран-при Фестиваля уличного кино
18:32 Яблонь и ёлочек в центре Екатеринбурга на этой неделе станет чуть больше
17:34 СМИ сообщают об изнасиловании 13-летней школьницы в Екатеринбурге
17:03 В рейтинге университетов стран БРИКС УрФУ занял 38-ю строчку
16:26 Екатеринбуржцев, подкинувших первоуральцу голову свиньи, на 16 лет отправляют в колонию
15:51 В Нижнем Тагиле неизвестный украл телефон у первоклассницы
15:11 Куйвашев предложить расширить господдержку на пожарных добровольцев и дружины
15:01 Приговор екатеринбургскому пиарщику Ширшикову ужесточили
14:59 Каток на площади 1905 года в Екатеринбурге может проработать до середины февраля
14:36 В микрорайоне Новая Сортировка в Екатеринбурге обещают обустроить сквер
14:29 В Пермском политехе обсудят вопросы водородной энергетики на научно-практической конференции
14:05 В Екатеринбурге задержали водителя УАЗа, сбившего на Серовском тракте камеры-треноги
13:35 Свердловская область попала в два антирейтинга по числу ДТП
12:59 На фоне роста предложений на рынке новостроек Екатеринбурга застройщики стали больше инвестировать в рекламу
12:19 В Свердловской области вынесли приговор по делу о гибели девяти человек после употребления контрафактного алкоголя
11:54 Четыре килограмма табака нашли кольцовские таможенники в багаже трёх пассажиров
11:07 В Екатеринбурге возбудили уголовное дело о подделке подписей жильцов после общедомового собрания
10:59 ГУФССП по Пермскому краю напоминает 5 правил, соблюдение которых поможет уберечь ваши денежные средства от мошенников
10:32 На Урале становится больше работодателей, готовых рассматривать кандидатов с ОВЗ
09:59 Глава СК взял на контроль дело об убийстве дедом внука в Екатеринбурге
09:39 Возле остановки «Педуниверситет» в Екатеринбурге с рельсов сошёл трамвай
23:37 Книга об основателе Екатеринбурга вошла в лонг-лист престижной всероссийской премии
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK