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Четыре килограмма табака нашли кольцовские таможенники в багаже трёх пассажиров
Фото: Юлия Кольтенберг
Инспекторы таможенного поста Кольцово при проверке багажа у трёх студентов-медиков из Палестины, прилетевших в Екатеринбург рейсом из Шарджи, обнаружили четыре килограмма табака для кальяна.
Молодых людей остановили в зоне таможенного контроля «зелёного» коридора. В разговоре с инспекторами студенты признались, что не знакомились с правилами таможни, и рассказали, что везли табак для себя. Однако правила для всех единые. Так как норма провоза была превышена почти в шесть раз, табак изъяли на хранение.
«Лицам, достигшим 18-летнего возраста, разрешено перевозить 250 граммов табака на одно физическое лицо. Инспекторами таможни установлено, что данный товар не для личного пользования», – напомнил начальник таможенного поста Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.
На палестинцев возбудили дела об административных правонарушениях по статьям 16.2 и 16.3 КоАП России. Сейчас им грозит штраф в размере до 2 500 рублей с конфискацией товара.
Молодых людей остановили в зоне таможенного контроля «зелёного» коридора. В разговоре с инспекторами студенты признались, что не знакомились с правилами таможни, и рассказали, что везли табак для себя. Однако правила для всех единые. Так как норма провоза была превышена почти в шесть раз, табак изъяли на хранение.
«Лицам, достигшим 18-летнего возраста, разрешено перевозить 250 граммов табака на одно физическое лицо. Инспекторами таможни установлено, что данный товар не для личного пользования», – напомнил начальник таможенного поста Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.
На палестинцев возбудили дела об административных правонарушениях по статьям 16.2 и 16.3 КоАП России. Сейчас им грозит штраф в размере до 2 500 рублей с конфискацией товара.
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