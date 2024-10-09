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В микрорайоне Новая Сортировка в Екатеринбурге обещают обустроить сквер
Фото: Владислав Постников
В Екатеринбурге в микрорайоне Новая Сортировка рядом со зданием будущей художественной школы №4 имени Метелева городские власти обещают облагородить сквер.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, в планах возвести в сквере игровую зону и поставить скамейки, также в сквере сделают освещение, озеленят территорию и отремонтируют пешеходные дорожки. Кроме этого, за счёт частных средств в сквере хотят установить динамический фонтан и оборудовать детскую площадку.
Благоустроить парк обещают к концу следующего года, после открытия новой школы. Её двери надеются отрыть для учеников до сентября.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, в планах возвести в сквере игровую зону и поставить скамейки, также в сквере сделают освещение, озеленят территорию и отремонтируют пешеходные дорожки. Кроме этого, за счёт частных средств в сквере хотят установить динамический фонтан и оборудовать детскую площадку.
Благоустроить парк обещают к концу следующего года, после открытия новой школы. Её двери надеются отрыть для учеников до сентября.
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