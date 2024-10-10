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В Екатеринбурге задержали водителя УАЗа, сбившего на Серовском тракте камеры-треноги
Фото: Владислав Постников
В Екатеринбурге задержали водителя УАЗа, который сбил на Серовском тракте несколько камер-треног. Судя по видео, публикуемым очевидцами, делал он это умышленно.
Чем провинились камеры-треноги перед водителем, неизвестно. Стоимость некоторых камер может достигать до нескольких миллионов рублей.
По данным Е1, после проделок на трассе водителя задержали. Это произошло уже в уральской столице.
Также сообщается, что этот же водитель подрезал других автомобилистов на трассе.
Чем провинились камеры-треноги перед водителем, неизвестно. Стоимость некоторых камер может достигать до нескольких миллионов рублей.
По данным Е1, после проделок на трассе водителя задержали. Это произошло уже в уральской столице.
Также сообщается, что этот же водитель подрезал других автомобилистов на трассе.
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