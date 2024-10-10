В Свердловской области вынесли приговор по делу о гибели девяти человек после употребления контрафактного алкоголя

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня, 17 октября, в Алапаевском городском суде вынесли приговор по делу о незаконном обороте алкоголя, который привёл к гибели девяти человек.Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, с сентября 2020 года по декабрь 2021 на территории Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа продавался алкоголь, в составе которого нашли метиловый спирт (метанол) в концентрациях, которые превышали допустимые значения, что в какой-то момент привело к гибели девяти человек. Также тогда пострадали ещё пятеро.После этого случая было возбуждено уголовное дело в отношении девяти граждан – шести мужчин и трёх женщин, которые выступали в роли поставщиков, посредников и реализаторов контрафактного алкоголя.Государственный обвинитель просил назначить наказать их лишением свободы на срок от 7 до 10 лет, но судья решил назначить мужчинам от 6 до 9 лет в исправительной колонии в зависимости от их вины в произошедшем, и от 3 до 4 лет женщинам условно с исправительным сроком от 2 до 3 лет. Известно, что двое из осуждённых были объявлены в розыск.«Прокуратура в течение предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 15 дней изучит приговор на предмет наличия оснований для его обжалования или отсутствия таковых», – сообщили в ведомстве.