Яблонь и ёлочек в центре Екатеринбурга на этой неделе станет чуть больше

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Немножко озеленить центральную часть Екатеринбурга решили несколько общественных организаций и компания «Вкусно — и точка». В конце рабочей недели они высадят яблони и ели.Ради такого благого дела усилия объединят представители упомянутой компании, «Волонтёры леса» и общественники из числа «Мирных жителей». В ближайшую пятницу, 18 октября, они воспользуются вернувшимся ненадолго теплом, чтобы высадить ёлочки и яблони возле одного из жилых домов на улице Луначарского. Всего планируется посадить 16 деревьев пород «ель сибирская», «ель голубая» и «яблоня Недзвецкого». Причём, это будут не хлипкие росточки (которые чаще всего погибают на улице вскоре после посадки), а уже окрепшие молодые деревца высотой в полтора метра и выше.Мероприятие запланировано начать в полдень. При желании можно присоединиться к озеленению уральской столицы.В связи с анонсом акции по озеленению уральской столицы, в телеграм-чате «Мирных жителей» напомнили, что в этом году волонтёры уже высадили 2 500 лиственниц на территории Мало-Истокского городского лесничества в Октябрьском районе города, а также 30 молодых берёз по улице Краснолесья. Приобретение саженцев осуществлялось на собранные всенародно средства.