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Глава СК взял на контроль дело об убийстве дедом внука в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников
Председатель Следственного комитета взял на контроль расследование об убийстве полуторамесячного мальчика его 45-летним дедушкой и поручил докладывать ему о ходе уголовного дела.
Напомним, в ночь на 16 октября 45-летний Дмитрий Кучин несколько раз сильно ударил своего новорождённого внука головой об пол из-за того, что мальчик мешал ему отдыхать после работы. От ударов у ребёнка раздробился череп, и он погиб. Его дедушка попытался сбежать, но вскоре был задержан полицией.
Кучину предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). В ближайшее время его планируют отправить на психиатрическую экспертизу.
«Глава ведомства поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах»,
– говорится в сообщении Следкома.
Напомним, в ночь на 16 октября 45-летний Дмитрий Кучин несколько раз сильно ударил своего новорождённого внука головой об пол из-за того, что мальчик мешал ему отдыхать после работы. От ударов у ребёнка раздробился череп, и он погиб. Его дедушка попытался сбежать, но вскоре был задержан полицией.
Кучину предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). В ближайшее время его планируют отправить на психиатрическую экспертизу.
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