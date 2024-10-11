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Улицу Котовского в Екатеринбурге закроют ради трубопровода
Фото: Вечерние Ведомости
На одной из улиц в Верх-Исетском районе Екатеринбурга скоро начнутся работы по устройству трубопровода. В связи с этим движение транспорта здесь будет закрыто на длительный срок.
По планам строителей улицу Котовского — на отрезке от перекрёстка с улицей Репина до переулка Ударников — закроют для движения автотранспорта с 28 октября. А откроют только весной следующего, 2025 года, в середине марта. В указанный промежуток времени на закрытом участке будут проводиться работы по устройству трубопровода сети бытовой канализации.
Автомобилистам о закрытии участка улицы Котовского будут напоминать соответствующие дорожные знаки и указатели, которые пока не установлены. Официальный портал Екатеринбург.РФ напоминает, что сведения о перекрытиях на территории города можно получать на информационной карте портала. По ней же можно прикинуть маршрут для объезда.
К слову, улицу Котовского на ощутимый срок перекрывали и в прошлом году. Тогда это было сделано в связи с подключения жилых домов к централизованному теплоснабжению.
По планам строителей улицу Котовского — на отрезке от перекрёстка с улицей Репина до переулка Ударников — закроют для движения автотранспорта с 28 октября. А откроют только весной следующего, 2025 года, в середине марта. В указанный промежуток времени на закрытом участке будут проводиться работы по устройству трубопровода сети бытовой канализации.
Автомобилистам о закрытии участка улицы Котовского будут напоминать соответствующие дорожные знаки и указатели, которые пока не установлены. Официальный портал Екатеринбург.РФ напоминает, что сведения о перекрытиях на территории города можно получать на информационной карте портала. По ней же можно прикинуть маршрут для объезда.
К слову, улицу Котовского на ощутимый срок перекрывали и в прошлом году. Тогда это было сделано в связи с подключения жилых домов к централизованному теплоснабжению.
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