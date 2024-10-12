На Урале становится больше работодателей, готовых рассматривать кандидатов с ОВЗ





– поясняет Наталья Данина. «Люди с ограниченными возможностями наряду с пенсионерами, подростками 14-18 лет, женщинами в декрете и с маленькими детьми, а также лицами с судимостью, входят в широкий круг кадрового резерва страны. Компании, осознавшие это, уже активно привлекают подходящих кандидатов с инвалидностью»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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С начала года в Уральском федеральном округе открылось 5,8 тысячи вакансий, на которые работодатели готовы рассматривать кандидатов с ограниченными возможностями. Пока что доля таких вакансий составляет 4% от всех предложений о работе, но их количество растёт. С начала года их количество выросло на 33%.Как рассказали Вечерним ведомостям аналитики hh.ru, чаще всего соискателей с ограничениями по здоровью готовы рассматривать в таких сферах как: «Страхование» (18% от всех вакансий в данном профессиональном направлении), «Административный персонал» (12%), «Искусство, развлечения, массмедиа» (11%), «Финансы, бухгалтерия» (10%), «Домашний, обслуживающий персонал» (8%). Маркетинг, реклама, PR» и «Продажи, обслуживание клиентов» (по 7%), «Транспорт, логистика, перевозки» и «Информационные технологии» (по 6%).По мнению главного эксперта площадки и руководителя клиентской эффективности Натальи Даниной, такие изменения на рынке труда происходят из-за дефицита кадров, а также с общим развитием программ инклюзии и переходом на удаленный формат работы.Самыми инклюзивными регионами на Урале оказались Ханты-Мансийский АО – Югра, где доля вакансий для людей с особенностями здоровья составила 4,6%, а также Челябинская и Тюменская области (по 4,5%). Меньше таких вакансий в Ямало-Ненецком АО (4,1%), Курганской области (3,9%) и Свердловской области (3,6%).