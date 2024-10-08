Куйвашев предложить расширить господдержку на пожарных добровольцев и дружины





– сообщил министр по управлению государственным имуществом Алексей Кузнецов. «Проект закона предусматривает возможность передачи в безвозмездное пользование отдельным социально значимым организациям не только государственного казенного имущества Свердловской области, но и областных объектов, принадлежащих на праве оперативного управления государственным учреждениям и казённым предприятиям области, а также принадлежащих на праве хозяйственного ведения государственным предприятиям региона»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил с предложением расширить список организаций, которые могут претендовать на имущественные меры господдержки.Среди организаций, которые глава региона предложил включить в список, казачьи и добровольные пожарные общества, народные дружины, а также сообщества, занимающихся экологией и народными художественными промыслами.