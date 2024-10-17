Палестинских студентов «тормознули» в Кольцово с табаком

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Не слишком дружелюбно встретил Урал трёх молодых ребят из Палестины, которые учатся на медиков. В аэропорту Кольцово у них возникли неприятности из-за табака к кальяну в багаже.В багаже трёх молодых палестинцев, прибывшим из Шарджи, уральские таможенники обнаружили 4 килограмма табака, который используется прикурении кальяна. Работников таможни смутил не сам табак, а его количество. По правилам совершеннолетний пассажир может провести в Россию не более 250 грамм такого табака. У палестинцев же его общий вес превысил норму в шесть раз.«Импортные» студенты признались, что табак приобрели и пытались провезти для личного использования. Они попросту не знали об установленных лимитах на него. Впрочем, как известно, незнанием законов от ответственности не избавляет, равно, как и от наказания. Таможенники табак изъяли, а против студентов возбудили дела об административных правонарушениях по статьям 16.2 и 16.3 КоАП России. Статьи позволяют оштрафовать нарушителя на сумму не более двух с половиной тысяч.