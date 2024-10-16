Возрастное ограничение 18+
Уральским студентам предлагают побороться за ежемесячную стипендию в 25 000 рублей
Студентам вузов и учреждений среднего профессионального образования Свердловской области предлагают принять участие в стипендиальной программе.
Для этого нужно предложить идеи создания новых и усовершенствованию уже действующих решений в различных отраслях экономики и производства, рассказали в благотворительном фонде «Система».
Творческие работы будут принимать по следующим направлениям:
- технологии для комфортной жизни,
- технологии здоровьесбережения,
- биохимическая инженерия,
- технологии энергетики и микроэлектроники,
- технологии в народных промыслах и креативных индустриях.
Авторов лучших работ пригласят на открытую презентацию, по итогам которой определятся победители. Стипендию им будут выплачивать в течение пяти месяцев: студентам СПО – по 10 000 рублей ежемесячно, студентам вузов – по 25 000 рублей ежемесячно.
Как отмечают в фонде, в прошлом году в число победителей вошли три представительницы Свердловской области. Так, Кристина Бардасова, выпускница Уральского государственного медуниверситета, представила проект адаптивной лечебной физкультуры для старшего поколения в номинации «Технологии в медицине». Девушка также получила приглашение на стажировку в крупном медицинском центре.
Для участия претендентам на стипендию необходимо зарегистрироваться на платформе «Лифт в будущее». Прием заявок продлится до 1 декабря 2024 года, добавили в фонде.
Для этого нужно предложить идеи создания новых и усовершенствованию уже действующих решений в различных отраслях экономики и производства, рассказали в благотворительном фонде «Система».
Творческие работы будут принимать по следующим направлениям:
- технологии для комфортной жизни,
- технологии здоровьесбережения,
- биохимическая инженерия,
- технологии энергетики и микроэлектроники,
- технологии в народных промыслах и креативных индустриях.
Авторов лучших работ пригласят на открытую презентацию, по итогам которой определятся победители. Стипендию им будут выплачивать в течение пяти месяцев: студентам СПО – по 10 000 рублей ежемесячно, студентам вузов – по 25 000 рублей ежемесячно.
Как отмечают в фонде, в прошлом году в число победителей вошли три представительницы Свердловской области. Так, Кристина Бардасова, выпускница Уральского государственного медуниверситета, представила проект адаптивной лечебной физкультуры для старшего поколения в номинации «Технологии в медицине». Девушка также получила приглашение на стажировку в крупном медицинском центре.
Для участия претендентам на стипендию необходимо зарегистрироваться на платформе «Лифт в будущее». Прием заявок продлится до 1 декабря 2024 года, добавили в фонде.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Жителям Свердловской области расскажут о главных трендах в мире финансов и инвестиций
16 октября 2024
16 октября 2024
Почему уральские заводы и предприятия боятся перехода на «цифру»
15 октября 2024
15 октября 2024