Уральским студентам предлагают побороться за ежемесячную стипендию в 25 000 рублей

Анна Андреева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Студентам вузов и учреждений среднего профессионального образования Свердловской области предлагают принять участие в стипендиальной программе.Для этого нужно предложить идеи создания новых и усовершенствованию уже действующих решений в различных отраслях экономики и производства, рассказали в благотворительном фонде «Система».Творческие работы будут принимать по следующим направлениям:- технологии для комфортной жизни,- технологии здоровьесбережения,- биохимическая инженерия,- технологии энергетики и микроэлектроники,- технологии в народных промыслах и креативных индустриях.Авторов лучших работ пригласят на открытую презентацию, по итогам которой определятся победители. Стипендию им будут выплачивать в течение пяти месяцев: студентам СПО – по 10 000 рублей ежемесячно, студентам вузов – по 25 000 рублей ежемесячно.Как отмечают в фонде, в прошлом году в число победителей вошли три представительницы Свердловской области. Так, Кристина Бардасова, выпускница Уральского государственного медуниверситета, представила проект адаптивной лечебной физкультуры для старшего поколения в номинации «Технологии в медицине». Девушка также получила приглашение на стажировку в крупном медицинском центре.Для участия претендентам на стипендию необходимо зарегистрироваться на платформе «Лифт в будущее». Прием заявок продлится до 1 декабря 2024 года, добавили в фонде.