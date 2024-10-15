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Свердловская область попала в два антирейтинга по числу ДТП

13.35 Четверг, 17 октября 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Свердловская область не возглавила, но попала в два антирейтинга по числу ДТП за девять месяцев 2024 года. Заняв седьмые строчки в топе регионов по количеству пьяных аварий и наездов на пешеходов.

Аналитическое агентство «ПромРейтинг» опубликовало статистику по дорожно-транспортным происшествиям в российских регионах, насчитав с начала года 96389 происшествий. Это на 1,6% меньше, чем в прошлом году, но положительная тенденция отмечается не везде.

Топ-10 регионов «антилидеров» по числу ДТП по вине пьяных водителей возглавил Краснодарский край, где произошло 372 таких аварии, опередив Нижегородскую область и Красноярский край – 249 и 244 ДТП с пьяными водителями соответственно. Свердловская область разделила в этом рейтинге с Башкортостаном седьмое место – в обоих регионов зарегистрировали 214 таких ДТП. Можно также отметить, что аварий по пьяни в Свердловской области по сравнению с аналогичным периодом минувшего года стало на 1,9% больше.

В топе-10 регионов по количеству сбитых пешеходов (учитывались только те аварии, где по вине пешеходом произошла авария) лидером стала Москва – 466 ДТП с людьми, угодившими под колёса. На втором месте Санкт-Петербург – 381, и Краснодарский край – 343. Свердловская область оказалась на седьмом месте – 224 ДТП. Важно подчеркнуть, что в Свердловской области у пешеходов за минувшей год выросла сознательность, так как за это время количество подобных аварий снизилось на 8,6%.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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