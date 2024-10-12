На фоне роста предложений на рынке новостроек Екатеринбурга застройщики стали больше инвестировать в рекламу





– считает эксперт. «Рост обусловлен развитием рекламных технологий классифайда, появлением новых форматов и рекламодателей из категории "Недвижимость", число которых увеличилось в 2,5 раза за девять месяцев»,





– отметил управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев. «С начала 2024 года количество доступных на платформе новостроек выросло на 51%. Число застройщиков за тот же период времени увеличилось на 17%. В июле после отмены массовой льготной ипотеки мы отмечали снижение спроса на объекты на первичном рынке. В такой ситуации конкуренция за внимание потенциальных покупателей возрастает, а важность рекламных инструментов платформы усиливается»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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С начала года в Екатеринбурге на 73% выросло предложение на рынке первичного жилья. На этом фоне застройщики стали больше вкладываться в свою рекламу. Это заметили на Авито, где инвестиции девелоперов в охватные кампании выросли в 7,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Менеджер по работе с клиентами в Авито Рекламе Мария Антропова связывает увеличение инвестиций в рекламу прежде всего с развитием возможностей прорекламировать свой продукт.По данным площадки, девелоперы из Москвы и Санкт-Петербурга сейчас активно пользуются продвижением своих жилых комплексов через премиальные баннеры и видео-баннеры. А у застройщиков из регионов сейчас популярны сниппеты – баннеры, внешне напоминающие объявления пользователей. Также, чтобы выделиться на фоне других предложений, девелоперы тестируют разные миксы площадок и инструментов.Однако в отделе рекламы Авито не исключают того, что застройщиков мотивирует больше вкладываться в рекламу большая конкуренция. По данным Росстата, прошлый год стал рекордным по количеству ввода нового жилья.Он также подчеркнул, что после июльского затишья они стали наблюдать активности пользователей в последние месяцы – это позитивный сигнал для рекламодателей в категории недвижимости.По данным площадки, с начала года предложение квартир в новостройках выросло в 13 из 16 городов-миллионников. Так, в Воронеже был отмечен рост в 3,4 раза, в Красноярске – в 3 раза, в Уфе – в 2,1 раза, в Казани – на 89%, в Челябинске и Екатеринбурге – на 82% и 73% соответственно. В Москве выбор квартир в новостройках по сравнению с январем 2024 года вырос на 9%.