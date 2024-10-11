В рейтинге университетов стран БРИКС УрФУ занял 38-ю строчку

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На 38-й строчке оказался Уральский федеральный университет имени Б.Н. Ельцина в рейтинге высших учебных заведений стран БРИКС.«Для нас это неплохой старт, ведь вуз принимает участие в четырех приоритетных направлениях науки и образования Сетевого университета БРИКС: исследованиях стран БРИКС, экономике, ИТ, экологии и изучении изменения климата», – прокомментировал ректор УрФУ Виктор Кокшаров.Лидерами в данном рейтинге стали Пекинский университет, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова и университет Цинхуа.По словам гендиректора Ассоциации составителей рейтингов (АСР) Дмитрия Гришанкова, рейтинг составлялся по международному рейтингу «Три миссии университета», согласно которому победы студентов на международных олимпиадах сейчас ценятся больше, а бюджет университета – меньше, чем раньше. Также при составлении этого рейтинга учитывалось количество научных работ в кооперации с коллегами из стран БРИКС.