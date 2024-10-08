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Возле остановки «Педуниверситет» в Екатеринбурге с рельсов сошёл трамвай
Фото: Владислав Постников
В Екатеринбурге в районе остановки «Педуниверситет» на проспекте Космонавтов с рельсом сошёл 5-й трамвай. По словам очевидцев, всему виной камни на путях.
В результате происшествия никто не пострадал.
«На путях были камни, сильная вибрация в салоне. Казалось, что состав перевернется. Водитель – красавчик, не допустил этого», – рассказала Е1 пассажирка этого трамвая.
По данным издания, трамваи встали в сторону центра.
В результате происшествия никто не пострадал.
«На путях были камни, сильная вибрация в салоне. Казалось, что состав перевернется. Водитель – красавчик, не допустил этого», – рассказала Е1 пассажирка этого трамвая.
По данным издания, трамваи встали в сторону центра.
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