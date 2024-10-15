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СМИ сообщают об изнасиловании 13-летней школьницы в Екатеринбурге
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в изнасиловании 13-летний девочки подозревают 18-летнего молодого человека. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на свой источник. В следственном комитете официально произошедшее не комментируют.
По данным информационного агентства, инцидент произошёл 2 октября в квартире на Июльской. Сообщается, что девочку обесчестил уроженец Таджикистана, который оставался в России незаконно. Сейчас он задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «б» части «4» статьи 131 УК РФ.
По неподтверждённым данным, девочка учится в седьмом классе, состоит на учёте в ПДН – её ловили за распитием алкоголя. Обвиняемый молодой человек живёт с родителями, нигде не работает и не учится.
По данным информационного агентства, инцидент произошёл 2 октября в квартире на Июльской. Сообщается, что девочку обесчестил уроженец Таджикистана, который оставался в России незаконно. Сейчас он задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «б» части «4» статьи 131 УК РФ.
По неподтверждённым данным, девочка учится в седьмом классе, состоит на учёте в ПДН – её ловили за распитием алкоголя. Обвиняемый молодой человек живёт с родителями, нигде не работает и не учится.
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