По Камышлову на иномарке катался пьяный водитель

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В городе Камышлов Свердловской области сотрудники ГИБДД остановили машину иностранного производства, за рулём которой сидел нетрезвый гражданин. На этом его поездка и закончилась.Пьяного водителя в Камышлове отловили сегодня, 17 октября, — сообщает Госавтоинспекция Свердловской области. В утренние часы он катил по улицам города за рулём машины марки «Ситроен Джемпер», при это делал это таким образом, что обратил на себя внимание наряда ДПС. Проверка на алкоголь подозрения постовых подтвердила — результат освидетельствования показал 1816 мг/л выдыхаемого воздуха, что может считаться сильной степенью опьянения.Разумеется, мужчину за руль иномарки больше не пустили. Дальнейшая проверка позволила автоинспекторов узнать, что пьяному водителю 69 лет и что в 2022 году его уже ловили за таким же нарушением правил дорожного движения.В отношении гражданина составлены административные протоколы и возбуждено уголовное дело по статье об управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость.